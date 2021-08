De Oranjezomer sluit af met kijkcijferrecord

Slumdog Millionai­re-ac­teur Dev Patel: ‘Ik wilde te graag een grootheid worden’

5 augustus Acteur Dev Patel, vanaf vandaag te zien in het bizarre ridderepos The Green Knight, beschouwt zijn carrière als een constante missie om integer te blijven. En dat is niet altijd even gemakkelijk in een door ego’s gedomineerde filmwereld.