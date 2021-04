De opvallendste rode loper-ontwerpen van de Oscars 2021

VIDEO The Joker blijkt meesterlij­ke bedrieger te zijn in I Can See Your Voice

23 april Het panel van I Can See Your Voice was er gisteravond zó zeker van dat de Joker een gouden keeltje had, dat het vies tegenviel toen bleek dat hij in de grote finale knettervals zong. Al bij de eerste noot barstten de sterren in lachen uit. ,,Oh wat erg”, schreeuwde Marieke Elsinga voor het oog van 1.090.000 kijkers toen ze de stem van de Joker hoorde. Die heeft overigens niets te klagen: de bedrieger ging met 5000 euro op zak naar huis.