Stilzwijgend voltrok zich afgelopen weekend een enorme revolutie. En verdorie, dat hadden wij thuis zomaar gemist. Anders hadden we met taart, bubbelwijn en vochtige ogen klaar gezeten voor deze hedendaagse versie van ‘een kleine stap voor de mens, een reuzensprong voor de mensheid’.



Wat wil het geval? De NOS is na lang dralen eindelijk de brug overgestoken naar de 21e eeuw. Honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht, bijna zestig jaar na de eerste vrouw in de ruimte en meer dan vijftig jaar nadat dolle mina’s een korset in brand staken omdat Nyenrode geen vrouwen wilde toelaten, is ze er dan eindelijk: de vrouwelijke voetbalcommentator. Het is werkelijk schandalig dat het zo lang heeft moeten duren in dit land. Maar ze is er nu en dat is wat telt.



Zaterdagmiddag maakte Suse van Kleef in Langs de Lijn haar debuut bij Willem II- Heerenveen. Wij tv-kijkers kennen Suse vooral van haar correspondentschap in Groot-Brittannië waardoor ze vaste gast werd in talkshowshow om over Brexit, Boris Johnson en het Britse koningshuis te praten. Ik kwam er pas later achter dat ze daarmee in de voetsporen trad van haar tante Tine van Houts.