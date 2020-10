De nieuwe Di-Rect: fijne plaat die schreeuwt om de pick-up

In het Spotify-tijdperk heeft een album al lang niet meer de functie van voorheen, met een A- en een B-kant. De revival van vinyl gaat daar dwars tegenin en Wild Hearts, het vers verschenen elfde album van Di-Rect, is bij uitstek geschikt voor vinyl. Een beetje kraak voegt alleen maar charme toe aan de plaat die mooi in balans is.

Niets shuffle of doorspoelen, Wild Hearts moet beluisterd worden zoals het bedoeld is. Met het sterke, verstilde Soldier On en het net zo gevoelige Naked als rustpunten in het midden. Met Hibernation als hoogtepunt op kant A en het titelnummer als baken op de andere zijde, uptempo en met een scheurende Marcel Veenendaal in de climax.