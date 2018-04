De nieuwe albums van deze week: Janelle Monae en Gruppo Sportivo

Terwijl het ene na het andere persbericht over weer een 'zéér zeldzame' vondst uit de kluis van wijlen Prince de wereld in ronkt, bevat het derde album van zangeres Janelle Monae vermoedelijk een veel belangrijker deel van zijn nalatenschap. Volgens Monae, die zich sinds haar debuut uit 2010 mocht verheugen in de belangstelling van His Purple Highness, herbergt Dirty Computer 'vele ideeën' van Prince. Hoewel hij niet als songschrijver of producer op de credits staat, is Make Me Feel inderdaad een onmiskenbaar én onweerstaanbaar Prince-synthesizerfeest. Maar voor de overweldigende kwaliteit van het album is toch vooral Monae zelf verantwoordelijk. Ze laveert moeiteloos langs dansbare funk (I Got the Juice), rauwe rap (Django Jane) en minimalistische eightiespop (Pynk). Daarbij snijdt ze tekstueel grote onderwerpen als man-vrouwverschillen aan. Maar de muziek blijft de kern. En die is net zo gevarieerd als duizelingwekkend goed.