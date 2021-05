De Nederlandse link van een Songfestivalfavoriet: ‘Heerlijk om in Sneek eendjes te voeren’

Net als vorig jaar, toen het Eurovisie Songfestival niet doorging, doet de Bulgaarse zangeres Victoria (23) het goed bij de bookmakers. Met Growing up is getting old staat ze stevig in de top-10 van de peilingen. Nederland is voor haar bekend terrein. ,,Ik kwam hier als kind elk jaar bij mijn tweede opa.’’

Een jaar geleden, vlak voordat er vanwege corona een streep ging door het songfestival, stond Victoria Georgieva bovenaan bij de bookmakers. Net als alle andere deelnemers moest ook zij met een nieuw nummer komen voor de editie van dit jaar. Dat werd Growing up is getting old, een lied dat qua stijl het midden houdt tussen Lana Del Rey en Billie Eilish.

Nu ze eindelijk alsnog in Nederland is, voelt het voor haar als bekend terrein. ,,Als kind kwam ik hier elk jaar met mijn ouders’’, vertelt ze na haar tweede repetitie in Ahoy. ,,De tweede man van mijn oma is Nederlands. Hij heet Wiebe, ik noem hem mijn tweede grootvader.’’

Als het even kan, wil ze na het evenement in Ahoy weer snel terug naar Sneek, waar opa Wiebe woont. ,,Ik vond het als kind al heerlijk om de eendjes te voeren, daar zie ik nog steeds naar uit. Hoe vaak ik hier geweest ben? Ik denk wel een keer of tien.’’

Vrijdag oefende Victoria voor de tweede keer op het immense podium in Ahoy, dat zij heel klein houdt. Ze zingt haar lied vanaf een soort rots die door videoproject in het water lijkt te drijven. De zangeres heeft tijdens haar optreden een foto van haar en haar vader bij zich. ,,Dat was een verrassing voor hem. Hij heeft onlangs de diagnose ALS gehad en kon niet meer mee naar Rotterdam. Zo is hij er toch een beetje bij als ik optreed. En als ik straks heb gezongen in de halve finale, zijn mijn ouders de eersten die ik bel.’’

