De Nederlandse Bonnie en Clyde: een zwart sprookje

Ruim 800.000 kijkers voor klimaatspe­ci­al op NPO 1

De eenmalige NPO 1-special Het klimaat: zijn we te laat? heeft maandag geen plekje weten te bemachtigen in de top 10 van best beken programma’s van de avond. Naar het door Winfried Baijens gepresenteerde programma over klimaatverandering keken 809.000 mensen, meldt Stichting Kijkonderzoek.

8:55