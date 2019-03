De Mol saboteert de boel recht voor onze ogen

Gouden Grif­fel-win­naar Peter van Gestel (81) overleden

11:50 In zijn woonplaats Amsterdam is afgelopen vrijdag op 81-jarige leeftijd schrijver Peter van Gestel overleden. Van Gestel debuteerde in 1962 met de verhalenbundel Drempelvrees, bekroond met de Reina Prinsen Geerligsprijs.