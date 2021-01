De Mol ‘jat’ een format van een autistische man en maakt er dit van?!?

Het is altijd hetzelfde bij Talpa en SBS. Precies twee jaar geleden presenteerde ik hier al de Wet van SBS: hoe harder presentatoren van te voren roepen dat hun nieuwe programma ‘fantastisch’ of ‘ongekend’ is, hoe zekerder je als kijker weet dat je teleurgesteld wordt. Dat ging destijds over DanceSing. Dat zou na Big Brother en The Voice de nieuwe wereldhit worden van John de Mol, geen twijfel over mogelijk. We weten hoe het afliep. (Zo niet: neem gerust de tijd om te googelen welk dertien-in-een-dozijn Talpa format DanceSing ook alweer was. Ik wacht wel even.)