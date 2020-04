De meest doorgewinterde cinefiel voorziet niet wat er in deze film gaat gebeuren

Quinty Trustfull vanuit Atlanta: ‘Wat hier gebeurt, is niet te bevatten’

18:42 Koffietijd-presentatrice Quinty Trustfull (48) is niet in Nederland, maar in de Verenigde Staten in quarantaine gegaan. Samen met haar man zit ze ‘ondergedoken’ in een appartement in Atlanta, de stad waar Orlando (49) assistent-voetbaltrainer is. Hun kinderen Moïse (24) en Kayne (22) zitten in Nederland.