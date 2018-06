De meedogenloze lachspiegel van Juf Ank

Nipkowschijf De Luizenmoeder is in medialand net aan favoriet voor Zilveren Nipkowschijf, die vanavond wordt uitgereikt, op de voet gevolgd door In het Spoor van IS . Deze krant vroeg twaalf bekende televisiemakers en presentatoren naar hun voorkeur.

Janine Abbring (presentatrice Zomergasten en eindredacteur Zondag met Lubach)



Ik zou zeggen Ersin in Wonderland, omdat ik Ersin Kiris een leuke outsider vind in dit rijtje en ik het programma conceptueel gezien heel origineel vind.

Volledig scherm Ersin in Wonderland © VPRO

Fons de Poel (oud-presentator Brandpunt, verslaggever)

Voor mij geen twijfel: In het Spoor van IS. Sinan Can is een moedige programmamaker en volstrekt authentiek. Hij verraste met eerdere series en dit overtrof dat zelfs. Met zijn verhalende kracht is het veel meer dan klassieke oorlogsverslaggeving.

Volledig scherm In het Spoor van IS © BNN VARA

Bert van der Veer (tv-kenner)

De Luizenmoeder is niet alleen de surprisehit van het seizoen, het is ook uniek door script, casting en regie. Niets tegen de andere kandidaten, maar er begint wat sleet te komen in journalistieke personality's die verre oorden verkennen.

Frits Barend (oud-talkshowhost Barend & Van Dorp)

De Luizenmoeder. Heel knap om in dit genre, de comedy, nog zo onderscheidend en origineel te zijn. Zeldzaam knap gemaakte spiegel voor de zogenaamde yuppen, de bakfietsouders!

Paul Witteman (presentator Buitenhof en Podium Witteman)

In het Spoor van IS van Sinan Can. Topkwaliteit en relevant.

Marc Dik (creatief directeur productiehuis Skyhigh TV)

De Luizenmoeder. Bijzonder goed bedacht om zo’n vertrouwde omgeving als de lagere school te portretteren en zeer humoristisch uit te vergroten. Daarnaast werden ook nog op een lollige manier thema’s als Zwarte Piet, homoseksualiteit en social media aangestipt.

Volledig scherm De Luizenmoeder © AVROTROS

Bert van Leeuwen (EO-presentator van o.a. Het Familiediner)

Voor mij gaat de prijs naar De Luizenmoeder. Zo knap dat de makers én acteurs vrijwel vanuit het niets zowat heel Nederland binnen één aflevering aan zich wisten te boeien. Hoe je het ook wendt of keert, het was spraakmakend en vermakelijk!

Herman Meijer (eindredacteur Pauw)

Mijn voorkeur gaat natuurlijk uit naar In het Spoor van IS. Sinan Can is als televisiemaker uniek, hij heeft een heel persoonlijke drive, laat zijn emoties zien en durft voor een reportagegebied te kiezen waar het in de wereld heel vaak om draait, maar waar veel te weinig duiding aan gegeven wordt. De beste buitenland-documentairemaker die Nederland momenteel heeft.

Volledig scherm In Het Spoor van IS © BNN VARA

Ton Verlind (voormalig KRO-baas)

In het Spoor van IS: indrukwekkende televisie. Door de verhalen klein te houden, komen ze binnen als een mokerslag. Je wordt als kijker deel van het verhaal en dat gebeurt nog maar zelden bij haastig gemaakte televisie. Met De Luizenmoeder is een knap genre geboren, maar het is de vraag hoe lang het leuk blijft.

Matthijs van Nieuwkerk (presentator De Wereld Draait Door)

Drie ijzersterke nominaties waaronder een klein wonder en wonderen zijn uiteraard zeldzaam dus winnen zij de prijs: De Luizenmoeder. Juf Ank liet ons in een even meedogenloze als onweerstaanbaar geestige lachspiegel kijken. Comedy for the millions. Kom er eens om.

Volledig scherm © AVROTROS

Paul de Leeuw (oud-presentator BNNVARA, vertrekt nu naar RTL)

Ik zou het leuk vinden als De Luizenmoeder wint. Ik ben ervan overtuigd dat die ook hoge ogen gooit bij de Gouden Televizier Ring. Het zou betekenen dat voor het eerst de Ring én de Nipkowschijf in hetzelfde jaar worden gewonnen door één programma.

Kees van der Spek (SBS 6-presentator van o.a. Oplichters in het buitenland)

In het Spoor van IS laat iets zien wat je als reiziger altijd weer merkt. Dat waar ter wereld je ook komt, gewone mensen overal eender zijn. Ze zijn soms slachtoffer van idioten, maar willen op eenvoudige wijze gelukkig zijn en verschillen niet wezenlijk van ons.

Wat is de Zilveren Nipkowschijf De prestigieuze Zilveren Nipkowschijf is de oudste televisieprijs van Nederland, toegekend sinds 1961 door een jury bestaande uit de gezamenlijke Nederlandse mediajournalisten en –critici als Angela de Jong van deze krant. Bekende eerdere winnaars zijn onder andere Koefnoen, Kopspijkers, Kijken in de Ziel en Zondag met Lubach. Dit jaar ontving het tv-programma De Neven van Eus een eervolle vermelding en André van Duin haalt vanavond een Ere Zilveren Nipkowschijf op voor zijn gehele oeuvre. De uitreiking vindt na een laatste juryberaad plaats in het Amsterdamse Ketelhuis.

Volledig scherm Ersin in Wonderland © VPRO

De drie genomineerde programma’s:

De Luizenmoeder is een satirische comedyserie van AVROTROS die zich afspeelt in de absurdistische wereld van de basisschool. Het werd een hit van jewelste met gemiddeld 3 miljoen kijkers per aflevering. Actrice Ilse Warringa als Juf Ank is nu al een iconisch tv-personage.

In het Spoor van IS (BNNVARA) is een tweeluik van programmamaker Sinan Can en Jochem Pinxteren dat de opkomst en ondergang van Islamitische Staat probeert te verklaren. Ze reisden daarvoor dwars door Irak en Syrië.