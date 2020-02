De man achter DWDD: ‘Straks komt pas écht het besef wat een bijzonder programma dit toch was’

Ewart van der Horst van productiehuis PilotStudio – verantwoordelijk voor onder meer Jinek - was samen met Matthijs van Nieuwkerk de architect van De Wereld Draait Door . ,,Er was werk aan de winkel, toen ik kwam. Want drie weken later moest het programma al op de buis’’, aldus de man die ook drie jaar lang hoofdredacteur was van het programma.

,,Toen de VARA mij benaderde, kreeg ik carte blanche. Ik ging lunchen met Matthijs en wist al snel: zijn kwaliteiten en interesses moeten de basis zijn. Hij is iemand die veel weet van politiek, kunst en cultuur, sport én een voorliefde heeft voor media. Daarin vonden we elkaar. Dat werden dan ook de pijlers waarop we DWDD samen bouwden. Ik wilde daarbij graag zware en luchtige onderwerpen met elkaar verbinden.’’

De stelling dat DWDD het eerste programma was waarin zowel een wetenschapper als Gerard Joling de revue kunnen passeren, wil Van der Horst ontkrachten. ,,Barend & Van Dorp (op RTL 4, red.) deden dat ook al, dus die eer is niet aan ons. Wel een unieke combinatie is dat Matthijs zowel een meesterinterviewer als een meesterverteller is. Hij is iemand die kan verwonderen én bewonderen. Ministers kregen daarom evenveel krediet als bijvoorbeeld Gerard Joling.’’

Gemis

Volgens Van der Horst komt ‘de klap van het gemis’ pas echt in september, als DWDD niet meer terugkeert van een zomerstop. ,,En dan denken we misschien ook: hadden we niet anders met het programma moeten omspringen? Ik bedoel, er is veel gesoebat over Matthijs’ salaris. Hij werd een soort Kop van Jut. Er is veel discussie geweest. Dan moet je niet raar staan kijken dat sommige dingen eindig zijn. Straks komt pas écht het besef wat een bijzonder, mooi en hoog niveau programma dit toch was.’’