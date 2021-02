De man achter Ding-a-dong: ‘In onze smoking sprongen we in het zwembad’

Nieuw seizoen Chateau Meiland begin maart op de buis

9 februari Fans van de familie Meiland hoeven niet lang meer te wachten: het nieuwe seizoen is vanaf 1 maart te zien op SBS 6. In de nieuwe reeks is te zien hoe de flamboyante familie nog maar net gesetteld is in het Gelderse Hengelo, of ze moeten hun biezen al pakken en op zoek naar een nieuw optrekje. De problemen brengen de nodige kopzorgen met zich mee, maar de Meilandjes laten zich niet uit het veld slaan.