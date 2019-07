De mammoet wordt weer tot leven gewekt

Voormalig tiener­idool Chad Michael Murray heeft tips voor opvolgers

16 juli Jarenlang was de Amerikaanse acteur Chad Michael Murray (37) dankzij rollen in Freaky Friday, One Tree Hill, A Cinderella Story en Dawson's Creek één van de heetste acteurs in Hollywood. Die tijd ligt inmiddels achter hem, maar hij is niet te beroerd om wat wijze raad te delen met de ‘hotties’ van nu.