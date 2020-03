De Luizenmoeder krijgt definitief vervolg in bioscoop

,,De voorpret is er al, op papier bestaat het al en in mijn hoofd draait de film al op volle toeren: ik kan me er dus enorm op verheugen om de personages van De Klimop weer nieuw leven in te blazen en ze heerlijk als vanouds op mekaar in te laten hakken”, zegt Ilse Warringa, die tevens in de rol van Juf Ank zal kruipen.



De Luizenmoeder werd uitgezonden in 2018 en 2019 en vertelde over het wel en wee op basisschool De Klimop waar juffrouw Ank en directeur Anton de scepter zwaaien. De serie hield wekelijks vele miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd en werd onder meer bekroond met de prestigieuze Nipkowschijf. Na twee seizoenen stopte de serie, onder meer omdat schrijver en acteur Diederik Ebbinge geen zin meer had.



De wens voor een Luizenmoeder-film was er al langer. Eerder werd al bekend dat de voltallige cast, met uitzondering van Diederik Ebbinge heeft toegezegd mee te willen doen.