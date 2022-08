De liefdeslessen van Anita Witzier: ‘Het hoeft niet meer groots en meeslepend’

Dertien kansheb­bers voor nieuwe Televizier-Ster Impact

Het online programma Boos van Tim Hofman is één van de kanshebbers voor de Televizier-Ster Impact, de prijs die dit jaar voor de eerste keer wordt uitgereikt op het Gouden Televizier-Ring Gala. Dat heeft de organisatie vanochtend bekendgemaakt. Boos maakt kans vanwege de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland.

