De liefde is terug! Shawn Mendes en Camila Cabello zoenend gespot op Coachella

Eind 2021 gingen Mendes en Cabello na een relatie van drie jaar uit elkaar. Het is niet bekend of de twee ook daadwerkelijk weer bij elkaar zijn. Mendes en Cabello begonnen met daten in juli 2019 nadat ze hun hitsingle Señorita opnamen. ,,We kenden elkaar al sinds 2015 en er was altijd wel ‘iets’ tussen ons, maar we waren destijds gewoon nog heel jong. Toen we een paar jaar later weer samenwerkten kwam dat gevoel terug,” vertelde Camila in een eerder interview.

Vooral Mendes (24), bekend van hits als Stitches en It’ll Be Okay, vertelde wel eens openhartig dat hij het erg moeilijk had met de breuk met de 26-jarige Cabello. Toen hem in april in een interview werd gevraagd of hij het nog ‘volhoudt’, zei hij daarop: ,,Nee, dat lukt me even niet”.

