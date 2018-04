De Kwis stopt: 'Wéér 4 mei, weer ov, weer VVD. Het avontuur is er beetje uit'

Daarna kwam het hoge woord eruit. ,,Het avontuur is er een beetje uit”, verklaarde Joep van Deudekom. ,,Als je naar deze week kijkt; weer 4 mei, weer iets over het openbaar vervoer, weer de VVD. Dat hebben we allemaal al een keer gedaan”. ,,Op een gegeven moment is het af”, vulde Rob Urgert aan. ,,We zijn tot de conclusie gekomen dat we dit niet veel leuker kunnen maken dan nu het geval is”, aldus Van der Laan. Na tien seizoenen komt er morgenavond een einde aan het tv-programma van BNNVARA. ,,Het gebeurt toch een keer dat het allemaal op elkaar gaat lijken. Het moment dat het minder wordt willen we voor zijn”, verklaarde Urgert. ,,Voor mijn gevoel zitten we nu op het hoogtepunt.”