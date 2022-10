De kracht van ruige serie Pennyworth schuilt in de trits buitensporige karakters

recensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag dramaserie Pennyworth.

Op het eerste gezicht lijkt het idee om een dramaserie over de butler van Batman, Alfred Pennyworth, te maken onaantrekkelijk.

Filmliefhebbers kennen hem vooral in de gedaante van Michael Caine, die hem in drie Batman-films neerzette als een vaderlijke figuur die met een gezond gevoel voor sarcasme zich ontfermde over zijn werkgever/miljardair Bruce Wayne, die bijklust als Batman.

Pennyworth Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie (HBO Max)



Maar Pennyworth, ook in Batman-films vertolkt door Jeremy Irons en Andy Serkis, heeft een opwindend verleden dat zich minstens kan meten met de heldendaden van de vleermuisman. Dat bewijst de serie Pennyworth waarvan nu drie seizoenen op HBO Max beschikbaar zijn.

Duister

De serie lijkt zich af te spelen in Londen tijdens de jaren 60. Dat suggereert althans de muziekkeuze met nummers als Paint it Black (Rolling Stones) en Tin Soldier (Small Faces), maar het is wel een duister beeld van Engeland waar de maatschappij onder druk staat van extreme, fascistische activisten en een corrupte regering die er middeleeuwse martelpraktijken op nahoudt. Bij de fascistenleider wordt in de kerker van The Tower de neus afgesneden om maar eens wat te noemen.

In dit huiveringwekkende milieu probeert Alfred (een sterke vertolking van Jack Bannon), een voormalig militair met SAS-ervaring, zich met twee legerkameraden staande te houden met het accepteren van dubieuze detectiveklusjes die hem in contact brengen met de hoogste kringen. Het kost hem op een gegeven moment zijn geliefde die wordt vermoord, waarna de butlerzoon nooit meer dezelfde is. Daar staat tegenover dat hij het bed met de Engelse koningin mag delen.

De kracht van deze ruige serie schuilt in de trits buitensporige karakters die worden opgevoerd. Er is de fascistenleider Lord Harwood die de macht wil overnemen en geen enkel middel schuwt. Een van zijn assistenten is Bet, een fantastische rol van zangeres/actrice Paloma Faith, die van haar een geschift, onvergetelijke personage maakt.

Soms refereert Pennyworth aan echte gebeurtenissen, zoals de vervolging van het homoseksuele computergenie Alan Turing, maar het merendeel is pure fantasie. Wat de verbaal begaafde Alfred meemaakt, doet de kijker van de ene in de andere verrassing belanden. Alle drie seizoenen zijn heerlijk onvoorspelbaar.

