De hypocrisie van de ‘christelijke’ KRO-NCRV is met geen pen te beschrijven

Britse dj Paul Oakenfold aange­klaagd voor seksueel wangedrag: ‘Mastur­beer­de in bijzijn assistent’

Paul Oakenfold is in Los Angeles aangeklaagd voor seksuele intimidatie. Een voormalig assistente van de Britse dj en producer zegt dat hij meermaals in haar bijzijn heeft gemasturbeerd. Volgens muziekblad Rolling Stone eist ze een schadevergoeding.