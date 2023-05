De horror van Auschwitz in je achtertuin: zó vang je de banaliteit van het kwaad op film

Kapotgesla­gen gitaar Kurt Cobain moest 80.000 dollar opleveren bij veiling maar dat werd 600.000 dollar

Een kapotgeslagen gitaar van de in 1994 overleden Nirvana-frontman Kurt Cobain is in New York onder de hamer gegaan voor bijna 600.000 dollar (ongeveer 550.000 euro). Dat meldt veilinghuis Julien’s zaterdag. Voorafgaand aan de veiling werd geschat dat de gitaar 80.000 dollar zou opbrengen.