De harige benen van Douwe Bob en het opgekropen jurkje van Sylvie

Een nieuw begin voor Gordon! Na zijn liefdesdebacle van afgelopen maand focust de zanger zich nu op zijn persoonlijke gezondheid. Hij pronkt met zijn lichaam op zijn instagramaccount onder het mom van 'gebogen, maar nooit gebroken'.

Dit soort foto's komen meestal van gebruinde dames op een stralend strand, maar deze variant van Douwe Bob is toch wel heel leuk. De zanger wordt bedolven onder de complimenten. 'Very sexy!', zegt een van zijn volgers.

Het eerste optreden van The voice of Holland-finaliste Samantha Steenwijk was in een minstens even sprankelende plek als de RTL-studio. Ze trad namelijk op in het casino van Nijmegen! Daarna ging ze vrolijk verder op reis naar Amsterdam, vertelde ze in dit filmpje.

De zondagen lijken een obsessie van modevlogger Yvonne Coldeweijer. Ze gebruikt het woord 'Sundays' maar liefst drie maal in vier zinnen, onder meer om aan te geven dat ze vroeger een hekel had aan de dag des Heren. The Artist formerly known as Keet! gaat tegenwoordig wel met een lach de nieuwe week in.

Drie weken geleden vielen een heleboel mensen over de topless selfie van Madonna heen. De Queen of Pop trok zich daar kennelijk helemaal niets van aan en plaatste vandaag nog maar eens een pikant kiekje. Deze keer is hij iets meer gekuist.

Zanger Jaap Reesema was duidelijk onder de indruk toen hij deze voetballegende tegen het lijf liep. John de Wolf glimlachte graag voor zijn fan.

Nog eens een glamourshotje van Sylvie Meis! La Meis straalde op de paarse loper van Place to B en kroop gezellig bij een vriendin op schoot. Ze ontweek ondertussen maar ternauwernood een iets te opgekropen jurkje.