De grote Lubach heeft toch geen goedkope mediatrucjes nodig voor aandacht?

Het is maar weinig tv-makers gegeven: stoppen op het hoogtepunt. Als ze zelf al niet ten prooi zijn gevallen aan de verslavende cocktail van aandacht, roem, kijkcijfers, gemakzucht, zelfoverschatting en geld dan is er altijd nog wel een zenderbaas of manager die ze opjut toch vooral nog een seizoen (of meer) door te gaan. Twee voorbeelden uit de recente tv-geschiedenis: Matthijs van Nieuwkerks timing van het slotakkoord De Wereld Draait Door was ongeëvenaard, de makers van De Luizenmoeder gingen helaas net een serie te lang door, konden het niveau niet vasthouden en verloren hun glans.