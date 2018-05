De Grote Improvisatieshow komt heel even terug

De benefietvoorstellingen zijn in Breda op 10 oktober, in Heerlen op 11 en 12 oktober en in Eindhoven op 13 oktober. ,,Laten we er een feestje van maken in het zuiden van het land", zeggen Tijl en Ruben.

De kaarten voor de voorstelling in Parktheater in Eindhoven zijn sinds zaterdag in de verkoop. De kaartverkoop voor de voorstellingen in Parkstad Limburg in Heerlen begint op 15 mei. Vanaf 17 mei zijn de kaarten voor De Grote Improvisatieshow in het Chassé Theater in Breda te verkrijgen.