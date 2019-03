De grootste overspelschandalen van Hollywoodsterren

De affaire van Kris Jenner (63)

Khloé die bedrogen wordt: het is een situatie waar Kris Jenner zich ongetwijfeld in herkent. Moeder Jenner blijkt zelf ook niet altijd even trouw te zijn geweest, zo bekende ze in haar memoires en tijdens interviews. ,,Ik was getrouwd met Robert toen ik 22 jaar oud was en raakte zwanger tijdens de huwelijksreis. Ik had echt het leven waarvan ik droomde. Maar soms kom je op een punt dat je denkt dat het gras groener is aan de overkant. En dat was precies wat ik toen dacht”, bekende ze. ,,Ik ben er allesbehalve trots op. Als ik er nu op terugkijk, is mijn scheiding van Robert iets waar ik het meest spijt van heb.” Door het overspel raakte Kris niet alleen haar man, maar ook haar toenmalige fortuin kwijt: al haar creditcards werden geblokkeerd.

Kevin Hart (39) bedroog zijn zwangere vrouw

Ook Kevin Hart kwam zélf uit voor zijn misstappen. In september plaatste de komiek een filmpje op Instagram waarin hij zei dat hij een fout had gemaakt. ,,Ik heb mezelf in een situatie geplaatst die alleen maar verkeerd kon aflopen en dat is ook gebeurd. Ik wil mij verontschuldigen aan Eniko (zijn vrouw die toen zwanger was, red.) en mijn kinderen.” Later bleek dat Hart werd afgeperst met een sekvideo die van hem en een andere vrouw was gemaakt in Las Vegas. ,,Ik ga mijn fouten niet uit de weg en hou mijn handen omhoog; ik ben schuldig”, bekende hij later. Hart noemde zijn slippertje zijn domste actie ooit.



Woody Allen (83) ging ervandoor met zijn eigen stiefdochter

In 1980 kreeg Woody Allen een relatie met Mia Farrow. Farrow had al kinderen, waaronder adoptiedochter Soon-Yi Previn. Woody Allen maakt vanaf het begin van de relatie duidelijk dat hij niet betrokken wilde worden bij de opvoeding haar kinderen. Maar daar kwam verandering in en zelfs in die mate dat Woody Allen zijn hart verloor aan zijn eigen stiefdochter. ,,Het hart wil wat het wil. Daar komt geen logica bij kijken. Je komt iemand tegen en je wordt verliefd. Dat is alles”, verdedigde Woody zich. Toen Allen iets begon met zijn stiefdochter, liep zijn huwelijk met Mia Farrow uiteraard meteen stuk.

Volledig scherm Woody Allen heeft nu een relatie met Soon-Yi Previn.

Arnold Schwarzenegger (71) kreeg een kind met de poetsvrouw

Arnold Schwarzenegger moest in 2012 diep door het stof bij zijn ex-vrouw Maria Shriver, die er een jaar eerder achter kwam dat hij bij hun huishoudster Mildred Baena een kind had verwekt. Schwarzenegger ontkende in eerste instantie, maar gaf het later toe. ,,Het stomste was dat ik tijdens mijn huwelijk heb gedaan. Het was vreselijk. Ik heb Maria en de kinderen veel pijn bezorgd”, bekende hij in tv-programma ‘60 Minutes’. De huishoudster, die twintig jaar voor Schwarzenegger werkte, zette de naam van haar echtgenoot op de geboorteakte van zoon Joseph. Ze verklaarde dat ze pas zeker was dat Schwarzenegger de vader was toen de jongen steeds meer op hem begon te lijken.

Volledig scherm Arnold Schwarzenegger met zijn buitenechtelijke zoon Joseph. © Photo News

Kristen Stewart (28) ging vreemd op de set

Twilight-ster Kristen Stewart heeft in 2012 openlijk spijt betuigd, nadat ze haar vriend Robert Pattinson had bedrogen. Kort daarvoor kwam aan het licht dat de actrice was vreemdgegaan op de set met regisseur Rupert Sanders, nadat tijdschrift US Weekly intieme foto’s had gepubliceerd. ,,Ik vind het heel erg dat ik bepaalde mensen veel verdriet heb aangedaan. Deze misstap heeft mijn relatie met Rob, de meest belangrijke man in mijn leven en de persoon van wie ik het meeste houd, op het spel gezet. Het spijt me zo.” Aan die verklaring had Robert echter weinig. Volgens de New York Post was zijn hart gebroken en was hij zwaar vernederd door het nieuws.

Volledig scherm Robert Pattinson werd bedrogen door Kristen. © EPA

Hugh Grant (58) ging naar de hoeren

1995 was het jaar waarin Hugh Grant in zijn auto betrapt werd met prostituee Denise ‘Divine’ Brown. De acteur had de prostituee opgepikt op Sunset Boulevard in Los Angeles, zich onbewust van het feit dat hij werd achtervolgd door de zedenpolitie. Toen hij met haar in de auto betrapt werd, werd hij opgepakt wegens ontuchtige handelingen op de openbare weg. Zijn toenmalige echtgenote Liz Hurley kon er alles behalve om lachen. Grant bood later zijn excuses publiekelijk aan in de talkshow van Jay Leno en beloofde daarna plechtig dat hij nog maar heel sporadisch in de media zou verschijnen.

Volledig scherm Het werd één van de bekendste mugshots van Hollywood, genomen op 27 juni 1995. © Wikimedia Commons

Jude Law (46) dook in bed met de nanny

Jude Law en Sienna Miller leerden elkaar kennen in 2003 op de set van ‘Alfie’, waar ze beiden in te zien waren. Er kwam echter een abrupt einde aan hun relatie, toen hun kindermeisje Daisy bekende dat ze de lakens deelde met Jude Law. Naar verluidt had één van de kinderen Jude ook in bed betrapt met het toen 26-jarige kindermeisje, waarna die het doorvertelde aan Sienna. Law bood later publiekelijk zijn excuses aan en bekende zijn affaire. ,,Ik wil alleen zeggen dat ik me diep schaam en erg overstuur ben van de pijn die ik Sienna en de mensen om me heen heb aangedaan”, klonk het. ,,Er is geen excuus voor wat ik gedaan heb. Ik heb vreselijke spijt.”



Volledig scherm Jude Law en Sienna Miller in betere tijden. © AP

David Letterman (71) had verschillende affaires met collega’s

David Letterman heeft seksuele affaires gehad met verschillende collega’s. Dat bekende de talkshowpresentator in 2009 tijdens de opnames van zijn televisieprogramma. ,,Ik doe dit omdat ik alle betrokkenen wil beschermen, zeker mijn familie”, aldus de presentator. Letterman gaf zijn ontrouw publiekelijk toe om te vermijden dat hij het slachtoffer zou worden van afpersing. Iemand had immers gedreigd het overspel van de presentator te lekken, indien die geen 1,4 miljoen euro kreeg. De afperser werd later opgepakt, en bleek in het bezit te zijn van belastend beeldmateriaal.

Beyoncé (37) zong het bedrog van zich af

In 2016 bracht Beyoncé haar album ‘Lemonade’ uit. Queen B was op de klaarblijkelijk autobiografische plaat niet mals voor haar overspelige man. Jay-Z bedroog haar namelijk met ‘Becky with the good hair’, zo zong de superster. Er doken meteen geruchten op dat de affaire de reden was van het beruchte gevecht in de lift tussen Beyoncés zus Solange en Jay-Z. Later rapte ook Jay-Z zelf dat hij ‘goede dingen kapot heeft gemaakt’ en dat hij voor zijn gezin moet zorgen. Zijn conclusie: ,,Niemand wint als de familie ruzie maakt.” Het stel is overigens nog steeds bij elkaar.

Ashton Kutcher (41) bedroog Demi Moore (56) op huwelijksverjaardag

Na zijn scheiding van Demi Moore in 2011 besloot Ashton Kutcher zijn leven te beteren. Ashton en Demi trouwden in 2005, zes jaar later kondigden ze hun scheiding aan. Demi stak daarbij niet onder stoelen of banken dat haar ex-man overspel had gepleegd, met een toen 22-jarige vrouw genaamd Sara Leal. ,,Met veel verdriet heb ik besloten mijn huwelijk met Ashton te beëindigen”, zei ze in een verklaring. ,,Als vrouw, moeder en echtgenote zijn er bepaalde waarden en geloftes die ik als heilig zie en in die geest heb ik besloten verder te gaan met mijn leven.” Pijnlijk detail: het bedrog gebeurde net toen Demi en Ashton hun zevende huwelijksverjaardag zouden vieren.

Volledig scherm Ashton Kutcher bedroog Demi Moore toen ze hun zevende huwelijksverjaardag zouden vieren. © EPA

Sandra Bullock (54) ontdekte bedrog via faxbericht

Sandra Bullock ontdekte in 2010 op opmerkelijke wijze dat haar man Jesse James haar bijna een jaar lang bedroog met tatoeagemodel Michelle ‘Bombshell’ McGee. Zijn minnares biechtte het bedrog verrassend genoeg zelf op door Sandra een fax te sturen. ,,Had ik geweten dat hij getrouwd was, ik had het nooit met hem aangepapt. Hij gaf me de indruk dat jullie gescheiden leefden”, klonk het. Michelle McGee verklaarde dat haar affaire met Jesse begon toen Sandra weg was voor de opnames van ‘The Blind Side’, de film waarvoor ze toen de Oscar voor Beste Actrice ontving. Niet lang daarna vroeg Sandra de echtscheiding aan.