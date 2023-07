De grootste eikel van tv heeft wéér een nieuwe vriendin en woont al samen. Waarom verbaast het me niet?

Angela Kijkt TVNiks is lekkerder dan je deze weken elke avond onderdompelen in de levens van de zes vrienden in Dertigers, óók als je 47 bent, vindt Angela de Jong. Er is maar één ding waar zij zich niet in herkent.