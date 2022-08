De filmpjes van Bart de Graaff zouden nu niet meer kunnen: ‘We wilden een beetje choqueren’

Met een grote fles champagne stapte Bart de Graaff het kantoor van de notaris binnen. ‘We komen een omroepvereniging oprichten’ zei hij. ‘Dat gaat zomaar niet,’ antwoordde notaris. ,,Er moesten statuten komen, een beleidsplan, een bestuur. Daar hadden we totaal nog niet over nagedacht,’’ vertelt Gerard Timmer, mede-oprichter van BNN. Hij ziet nog voor zich hoe hij samen met Bart afdroop met de fles bubbels. Die werd pas maanden later geopend op 15 augustus 1997, het moment dat BNN de zaakjes wél op orde had en officieel werd opgericht in Hilversum, vandaag precies 25 jaar geleden.