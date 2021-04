De duivelse dilemma’s in de Verraders: ‘Het is een afschuwelijk spel’

Duivelse dilemma’s verscheuren de kandidaten in de voorlaatste aflevering van de Verraders ? Kiest Samantha Steenwijk voor zichzelf of helpt ze Holly toch naar de finale?

Ze had haar koffers al gepakt en vrienden en familie geappt dat ze eraan kwam. Francis van Broekhuizen was ervan overtuigd dat ze ‘vermoord’ zou worden in het spel van de Verraders, het avonturenprogramma van RTL4.

De operazangeres had zichzelf niet eens opgemaakt en zat dus nóg puurder dan zichzelf -kan bijna niet- aan het ontbijt in Kasteel Erenstein. Volkomen verbouwereerd, want .... ze zat er nog in.

Het was Barbara Sloesen die niet ‘overleefde’, net als vorige week (Abbey Hoes) wederom een vriendin van Holly Mae Brood, verrader van het eerste uur. Het is de spagaat waar de actrice/presentatrice de voorbije weken voortdurend in heeft gezeten: laveren tussen enerzijds het spel en anderzijds vriendschap en loyaliteit. ,,Mijn hart breekt, het is een afschuwelijk spel”, zei Holly toen ze samen met medeverrader Samantha Steenwijk de naam van Barbara had opgeschreven.

Aan het ontbijt kwamen de emoties bij Holly. Huilend schoof ze aan tafel. Krokodillentranen, dacht Chatilla. Vermoedelijk niet. Het spel van de Verraders, het avonturenprogramma van RTL4 waarbij het gaat om een strijd tussen goed en kwaad, gaat een ieder in de vezels zitten. Wie er ook bij betrokken is -kandidaten, maar ook medewerkers van productie, geluid en camera en jawel ook presentator Tijl Beckand- het spel laat niemand onberoerd.

Ook de makers zaten bij de opnames in een spagaat: mooie spannende televisie maken maar zonder het menselijke aspect te verliezen. ,,We zaten regelmatig met een brok in de keel”, kijkt Tijl Beckand terug. ,,De spanning was overal voelbaar. Je wist de hele dag dat er aan de Ronde Tafel een bommetje kon afgaan, waarvan niemand wist wat de schade zou zijn.”

Over spagaten gesproken: ook Samantha Steenwijk zat met een duivels dilemma. Ze was door Kees en Holly bij de verraders gehaald om getrouwen eruit te werken, maar ze vertolkte tegelijk al een tijdje een leidersrol bij het vrouwengetrouwenclubje van Chatilla, Francis en ook Loiza. En die zaten al even ‘op’ Holly. En dit drietal daar vanaf praten zou verdacht zijn geweest, vond ze. ,,In de naam van het programma zit eigenlijk alles”, doelt Beckand op de verrader (Samantha) die medeverraders (Kees en nu Holly) erbij lapt.

De stemming aan de Ronde Tafel had nog gelijk kunnen eindigen. Samantha had net als Loek en Holly ook op Francis kunnen stemmen. Dan was het 3-3 geweest en zou er volgens de regels een nieuwe stemming moeten komen, maar in dat geval was Samantha al haar geloofwaardigheid verloren. ,,Holly was niet meer te redden”, verklaarde Samantha dan ook. Ze kon niet anders dan haar medeverrader, figuurlijk dan, ‘een dolk in de rug steken’.

De kijker, ook in een spagaat, moest zijn sympathie verdelen: enerzijds voor Holly door haar onvermijdelijke aftocht, anderzijds voor Samantha die niet anders kon dan om voor het spel en dus zichzelf te kiezen. De originele verraders Kees en Holly, ze zeiden al dat ze met Samantha ‘een monster’ in huis hadden gehaald. Het Paard van Troje, werd ze genoemd.

De emotionele reactie van Holly (‘Ik voel me genaaid’) was begrijpelijk, net als de uitleg van Samantha die op z’n Haags stelde: ,,Natuurlijk is ze verbaggerd en vertyft. Dat mag en dat zou ik ook zijn. Maar ik kan niet anders.”

Benieuwd hoe onstuimig het vanavond in de appgroep van de kandidaten is gegaan. Zijn er emoticons gedeeld? Hartjes? Smiley? Donkere wolken? Heeft Kees zich nog even gemeld? Of Diederik misschien? Waarschijnlijk Francis sowieso. De operazangeres die op social media behoorlijk actief is, was afgelopen week sowieso niet uit de media te slaan. In Kruispunt vertelde ze maandag op ontroerende wijze over haar pestverleden (‘Verliefd worden? Dat drukte ik weg. Dat was voor mij niet weggelegd’) dat ook aan bod kwam in het openhartige interview toen Art (Rooijakkers) donderdag over de vloer kwam. Daarbij had ze schitterende anekdotes. Over optreden voor de koning -toen nog prins- Willem Alexander, over porno kijken met haar moeder (‘Dit is niet de realiteit, zei mijn moeder’) en haar zingende familie (‘Zingen is mijn roeping’). In de Verraders vertolkt Francis met haar zelfspot, openhartigheid en schaamteloosheid (even een boertje laten in de auto? Een biertje leegdrinken in één teug?) een glansrol.

Ze is nu, zegt ze -op haar 45ste- ‘op haar gelukkigst’, heeft de tip van haar vader (‘Wees jezelf dan hou je het het langste vol’) ter harte genomen en steelt juist met haar schitterende zichzelf de show in de Verraders. Het is niet te hopen dat Samantha haar ‘vermoordt’, want Francis verdient de finale en de kijkers verdienen haar.

