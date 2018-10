De drie levens van Peter Koelewijn

Bij het maken van zijn website verbaasde Peter Koelewijn zichzelf. Natuurlijk wilde de zanger uit Eindhoven, pionier van de Nederlandse rockmuziek, zijn singles en albums op een rijtje zetten. Maar ook alle platen die hij met andere artiesten maakte, moesten een plek krijgen. De lijst leek eindeloos. ,,Het moest natuurlijk wel compleet zijn. Ik dacht: goh, heb ik dat allemaal gemaakt? Dat is werk voor drie mensenlevens!''



Eén mensenleven - dat van hem - is nu opgetekend in een boek van meer dan vijfhonderd pagina's: Peer. Samengesteld op basis van een kleine honderd uur aan gesprekken, verspreid over vijf jaar, die Koelewijn voerde met schrijver en muziekjournalist Tjerk Lammers.



Het is een openhartig boek, waarin Koelewijn uitgebreid vertelt over zakelijke meningsverschillen met onder anderen diskjockey/platenbaas Willem van Kooten en de manager van zijn protégé Bonnie St. Claire. ,,Ik had conflicten, dat kan ook niet anders als je zestig jaar in de muziek zit. Daarin loop je niet altijd lachend rond. Maar de problemen zijn altijd uitgepraat en bijgelegd."



Rond het maken van de lp Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou in 1977 - een album vol persoonlijke songs - had hij een verhouding met een andere vrouw dan zijn echtgenote Mieke. Die relatie vormde onder meer de inspiratiebron voor het nummer KL 204, waarin Koelewijn verhaalt over een dame die hij naar Schiphol brengt.