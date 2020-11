De bril van Margriet irriteert me elke avond weer

Ik heb lang getwijfeld of ik deze column zou schrijven. Want hij gaat over de bril van Margriet van der Linden. Dus over het uiterlijk van iemand. Een vrouw nog wel. En dat hoort niet. Ik kan de reacties uit feministische hoek al uittekenen. En ik geef ze volmondig gelijk. Niks zo makkelijk - en laf - als iemand pakken op oppervlakkige kenmerken. Maar het probleem is: die bril is niet te missen en irriteert me elke avond weer. Geef maar toe: het nieuwe accessoire van mrs M is bij u in de woonkamer ook niet onbesproken gebleven.