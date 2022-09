De bodyguard trapt af met magere 225.000 kijkers, geen plek in top 25

Met video De bodyguard , het nieuwe programma van Welmoed Sijtsma over persoonsbeveiliging, trapte gisteravond af met een magere 225.000 kijkers. De seizoensaftrap van I can see your voice deed het iets beter, 679.000 kijkers keken naar het programma.

In De bodyguard strijden tien fitte kandidaten onder leiding van de gerenommeerde persoonsbeveiligers Nico Raat en Malcolm Wynter tegen elkaar in een loodzwaar en waarheidsgetrouw trainingsprogramma. Welmoed Sijtsma steunt de kandidaten tijdens een reeks fysieke opdrachten, waarbij ook hun opmerkzaamheid wordt getest. Zo kruisen illusionist Hans Klok en een man in een konijnenpak hun pad en wordt getest wie van de kandidaten hen ziet. Ook krijgen ze de opdracht om de beste tafel voor wereldster Ed Sheeran te reserveren.

Met 225.000 kijkers haalt De bodyguard de top 25 dus niet. De vijf best bekeken programma’s van gisteravond zijn allemaal nieuwsprogramma’s, met het achtuurjournaal op de eerste plek met 1,6 miljoen kijkers. Met 761.000 kijkers staat The Great British bake off , De Britse versie van Heel Holland Bakt op plek zes.

Begrafenis

De seizoensopening van I can see your voice trapte gisteravond af met 679.000 kijkers. Daarin wordt direct een van de favoriete nummers van Fred van Leer verpest als Veronique het nummer Wind beneath my wings van Bette Midler ten gehore brengt. Bij de eerste noot wordt al duidelijk dat ze niet kan zingen, tot groot ongenoegen van Fred. ,,Wil je dit nummer op je begrafenis?” vraagt Marieke zich verschrikt af. En daarna grappend: ,,Wil je dat zij dit zingt?” Als Carlo aan het einde van het nummer de stylist om commentaar vraagt, houdt hij zich niet in: Fred is niet blij dat ‘zijn’ liedje verpest is.

,,Ik zeg altijd dat iets mijn lievelingsnummer is, maar dit nummer wil ik eigenlijk draaien op mijn begrafenis. Ik meen het serieus, ik heb het er in mijn theatershow nog over gehad”, begint Fred. Daarna wijst hij naar Veronique. ,,Jij hebt het echt verneukt voor me”, waarop het publiek en de panelleden in lachen uitbarsten. ,,Ze is gelijk klaar.”

