De bekende zoon van tante Rikie en meer weetjes over Zwarte Cross

Ex-schoonmoe­der Gulsen moet meer bewijzen leveren van geldlening

De rechtbank van Amsterdam heeft bepaald dat de ex-schoonmoeder van Olcay Gulsen meer bewijzen moet leveren in de zaak die ze tegen de presentatrice heeft aangespannen. De rechtbank laat de zaak op 27 juli 2022 weer voor de rechter komen. Gulsens ex-schoonmoeder beweert dat ze de presentatrice in 2015 tot tweemaal toe en bedrag van 50.000 euro heeft geleend toen haar bedrijf SuperTrash in financieel zwaar weer zat. De modeketen werd in 2018 failliet verklaard.

