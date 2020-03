De Baron uit Bassie & Adriaan hoort nog dagelijks 'drommels'

Van Gorcum sprak de zin in de serie vele tientallen malen uit als clown Bassie en acrobaat Adriaan de baron en het bijbehorende boevengilde weer te slim af waren geweest. De laatste maal dat de acteur De Baron speelde, was in 1994. ,,Ik kan nergens komen of iemand zegt het nog tegen mij", vertelde Van Gorcum vandaag op NPO Radio 1. ,,Het is het Swiebertje-effect. Maar ik word er niet moe van; het is een resultaat van het werk dat ik heb gedaan. Dan had ik maar een ander vak moeten kiezen.”

Carrière

Soms vindt Van Gorcum het overigens wel jammer dat een stuk minder mensen weten dat hij ook bijna een halve eeuw furore maakte in het theater. ,,Ik heb bij alle grote gezelschappen gespeeld", beklemtoont de acteur. ,,Afgelopen kerst stond ik nog in Tsjechov. Maar dat weet bijna niemand in Nederland."



De acteur wordt vandaag geëerd met een speciale tegel op de 'Walk of Fame' in zijn woonplaats Noordwijk. Het eerbetoon, met daarop een handafdruk van Van Gorcum, wordt onthuld bij Theater de Muze in de badplaats. De tachtiger is ook bekend door zijn vele stemmenwerk. Zo sprak hij bijvoorbeeld de tovenaar Gargamel in voor tekenfilmserie De Smurfen en verzorgde hij de stem van reizende oom Roel in poppenserie De Freggels.



Van Gorcum is overigens al meer dan tien jaar in een rechtszaak verwikkeld met de broers Bas en Aad van Toor over betalingen die zij niet zouden hebben gedaan voor het werk dat de acteur deed voor de serie Bassie en Adriaan.