De Avondshow met Lubach krijgt tweede seizoen: in september terug

De laatste aflevering van het huidige seizoen wordt op 6 mei uitgezonden. Dit is een vrijdagavond, omdat er op 4 mei, de avond van de Dodenherdenking, geen Avondshow wordt uitgezonden.|

Lubach startte op 21 februari met zijn nieuwe dagelijkse tv-programma. In de show start de presentator altijd een stukje stand-up cabaret over de actualiteit. Vervolgens fileert hij op geheel eigen wijze een actueel onderwerp, zoals de komiek dat vroeger ook deed in Zondag met Lubach. Hij sluit elke aflevering af met een kort gesprek met een bijzondere gast.