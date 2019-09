Davina Michelle nog niet benaderd voor Songfestival

Video 1,2 miljoen mensen zien Frits zijn overleden zoon eren in The Voice

9:55 Het was gisteravond de 66-jarige Frits Tilburg die de juryleden en het publiek in de zaal van The Voice Senior omver blies. Frits zong het nummer In the Silence van J.P Cooper met een bijzondere reden: hij droeg het lied op aan zijn zoon, die vijf jaar geleden overleed. ,,Ik voelde een soort noodzaak en ik vind het sensationeel mooi”, reageerde Marco Borsato lovend voor het oog van 1.198.000 kijkers.