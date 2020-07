Davina Michelle heeft wéér een Top 40-hit te pakken

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 29. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 14 stijgers en 17 zakkers.

Control

Deze week maakt Zoe Wees haar debuut in de Top 40. Dat maakt haar de 248ste act uit Duitsland die in de lijst komt. Wees is pas 18 jaar en in haar kinderjaren was ze depressief als gevolg van haar epilepsie. Control gaat over het winnen van die strijd en is ook een eerbetoon aan de muziekleraar die haar hielp haar stem te ontwikkelen. Control was Alarmschijf bij Qmusic en deze week komt Zoe Wees er de Top 40 mee binnen - op nummer 37.

My Own World

Nog steeds ziet Davina Michelle zich als nieuwkomer in de muziekwereld en dat is, als we kijken naar haar Top 40-prestaties, vreemd. In 2018 maakte ze met Duurt Te Lang haar Top 40-debuut en inmiddels heeft ze zes Top 40-hits gescoord waarvan er vijf in de top 10 kwamen. Na Duurt Te Lang werden ook Hoe Het Danst en 17 Miljoen Mensen nummer 1-hits. My Own World was vorige week haar vierde Alarmschijf en deze week is dat de hoogste nieuwe op nummer 35.

Tigers

Twee keer eerder stond er een nummer in de Top 40 met het woord ‘Tiger’ in de titel. Tiger Feet (van Mud) werd een nummer 1-hit en Eye Of The Tiger (van Survivor) kwam op nummer 2. De derde Top 40-hit met Tiger in de titel komt deze week ook in de top 3. De eerste Top 40-hit van Bilal Wahib klimt vier plaatsen naar nummer 3.

Banana

Savage Love van Jawsh 685 en Jason Derulo staat voor de derde week op nummer 2, want ook deze week is Banana van Conkarah en Shaggy de grootste hit van ons land.



Hoe zich de strijd tussen Savage Love en Banana ontvouwt hoor je iedere werkdag even na zessen in de Top 40 Update op Qmusic en natuurlijk is er vrijdag vanaf 14.00 uur weer een nieuwe lijst.