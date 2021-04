Davina Michelle en Thekla Reuten bundelen krachten voor water-act op songfestival

Voorbereidingen

Davina Michelle is al een flinke tijd bezig met de voorbereidingen van de wateract. Twee jaar geleden werd ze al benaderd door het team van Eurovision met het concept waarin het verhaal van water centraal staat. ,,Water verbindt, is veerkrachtig en is onlosmakelijk onderdeel van Nederland. Samen met Eurovision hebben we gewerkt aan een unieke act waarin juist deze kenmerken centraal staan. Ik heb daarbij de song Sweet Water geschreven waarin water als metafoor wordt gebruikt voor iets wat mensen in de wereld verbindt. We zijn allemaal anders en leven in verschillende milieus, maar water hebben we allemaal nodig en brengt ons allemaal samen. Ik kan niet wachten om te laten zien waar we samen zo lang aan hebben gewerkt.”