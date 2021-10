Davina Michelle en Suzan & Freek in Vlaamse Liefde voor Muziek

Met de bekendmaking van de deelname van Davina Michelle en Suzan & Freek is het team van artiesten nu compleet. De andere muzikanten die dit seizoen meedoen zijn overigens wel allemaal Vlamingen: 2 Fabiola, Margriet Hermans, CAMILLE, Koen Buyse en Ozark Henry.



André Hazes was vorig jaar ook te zien in het zangprogramma. Hij wist zijn Vlaamse collega’s en de kijkers thuis meerdere keren te ontroeren met zijn optredens.



Liefde voor Muziek is in de basis vergelijkbaar met het Nederlandse Beste Zangers. In het programma staat elke week een artiest centraal, die wordt toegezongen door collega’s. Zij hebben allemaal een nummer uitgekozen dat bijzonder is voor degene die in de aflevering in het middelpunt staat.