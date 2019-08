David Schwimmer: Er komt geen Friends-reünie

Het is ondertussen een standaard vraag geworden als een van de castleden ergens te gast is: komt er ooit nog een vervolg op Friends of een reünie? ,,Nou, nee”, reageerde Schwimmer bij The Lateish Show. ,,Ik denk dat we allemaal vinden dat de serie perfect is geëindigd”, vertelde hij aan presentator Mo Gilligan.



En Schwimmer is niet de enige die er zo over denkt. Ook Matt LeBlanc ziet een reünie absoluut niet zitten. Dat gaf de 52-jarige acteur vorig jaar al toe in een gesprek met Femail Magazine. ,,Ik wil het niet meer doen. Simpel.” Volgens LeBlanc zou het verhaal niet meer interessant zijn voor de kijkers. ,,Mensen willen weten wat er met hen is gebeurd. Maar het ging over een periode in iemands leven na de universiteit, voordat je je zou settelen en een gezin zou stichten.”



Als het aan Adam Sandler en Jennifer Aniston ligt, komt er wél een reünie. ,,Iedereen vindt ze leuk. Amerika, de wereld houdt van de cast. Dus in godsnaam, maak een film voor iedereen.”