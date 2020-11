David Guetta uitgeroepen tot populairste dj ter wereld, Martin Garrix op plaats 3

David Guetta (52) is voor de tweede keer verkozen tot populairste dj ter wereld. Dancefans uit de hele wereld verkozen de Fransman tot nummer 1 van de jaarlijkse DJ Mag top 100. ‘Dit is ongelooflijk’, zegt hij tegen deze site. Voor het eerst sinds 2001 staat er geen Nederlander bij de beste twee.

Martin Garrix is in de vanavond gepubliceerde lijst de hoogst geplaatste Nederlander, op de derde plaats. Voor hem staan de Belgische broers Dimitri Vegas en Like Mike, die vorig jaar nog de koppositie innamen. De top 10 bestaat wel voor de helft uit Nederlandse dj’s.

Vanwege corona is er dit jaar geen feestelijke bekendmaking tijdens ADE. De organisatie had wel een Amsterdams alternatief bedacht; de winnaar werd vanavond via Snapchat virtueel geprojecteerd op het Paleis op de Dam. David Guetta zit momenteel thuis op Ibiza, waar hij veel muziek maakt, maar het publiek mist.

Zoom

Deze site legde via Zoom contact met Guetta om hem te feliciteren met zijn verkiezing, voor de tweede keer. ,,Het is negen jaar geleden dat ik de nummer 1 was, dit is ongelooflijk’’, reageert de Franse dj. ,,De eerste keer kreeg ik de waardering voor het populariseren van de electronische dancemuziek. Ik bracht het naar de radio, sloeg de brug met de popmuziek. Deze keer zie ik het als beloning voor het tegenovergestelde.’’

Guetta, die in 2009 de poptrend aanzwengelde met When love takes over, een samenwerking met oud-Destiny’s Child-zangeres Kelly Rowland, introduceerde met vriend en collega MORTEN het future rave-genre. Dat staat weer verder af van pop. ,,Ik vind dat de dance de laatste tien jaar te veel naar pop is verschoven. Dat ik nu deze beloning krijg voor mijn nieuwe koers, voelt misschien zelfs nog beter dan de eerste keer dat ik nummer 1 werd.’’

Guetta popelt om weer de wereld rond te reizen en te draaien. ,,Ik ben het beu nu, zoals zovelen. Ik kan wel muziek maken, maar altijd deed ik dat om die het liefst nog dezelfde dag live te laten horen. Ik heb die interactie met mensen nodig, dat mis ik heel erg. Ik wil fans moed inspreken met de boodschap dat we hoe dan ook ooit weer samen zullen dansen. Ik weet niet hoe snel, maar het komt. En als het zo ver is, dan worden dat de wildste en mooiste festivals die we ooit hebben meegemaakt. Dat kan niet anders, omdat wij nu hebben ervaren hoe het is als het niet mag.’’

Vijf Nederlanders in top 10 Voor het eerst sinds 2001 staat er geen Nederlander bij de eerste twee op de lijst van de DJ Mag top 100. Dimitri Vegas en Like Mike, de Belgische winnaars van vorig jaar, staan dit jaar achter de Fransman David Guetta op de tweede plaats.

Martin Garrix is op de derde plek de hoogst genoteerde Nederlander, met Armin van Buuren daar meteen achter. In de top 10 staan nog drie Nederlanders: Don Diablo (6), Afrojack (7) en Oliver Heldens (8).

David Guetta tijdens een optreden in Las Vegas in 2017

De hele top 10 van dit jaar (Nederlanders vetgedrukt):

1. David Guetta (Fra)

2. Dimitri Vegas & Like Mike (Bel)

3. Martin Garrix

4. Armin van Buuren

5. Alok (Bra)

6. Don Diablo

7. Afrojack

8. Oliver Heldens

9. Steve Aoki (VS)

10. Timmy Trumpet (Aus)

Martin Garrix is op de lijst de hoogste Nederlander, op de derde plaats