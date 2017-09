David Bowie dook onder de tafel voor Roger Moore

Bowie raakte bevriend met Moore toen hij eind jaren '70 naar Zwisterland verhuisde. Hij zat daar vanwege het gunstige belastingklimaat en om drugsdealers te ontlopen. Kureishi in de voorpublicatie in The Telgraph: ,,Hij kende niemand daar. Hij zat in een enorm huis in een buitenwijk van Genève. Op een dag rond half zes in de middag klopte er iemand aan de deur. Het was Roger Moore."



Moore dronk met Bowie een kop thee. Bleef daarna voor nog meer drankjes, vervolgens dineerde ze samen en vertelde de acteur verhalen over de James Bond-films. ,,Ze hadden een geweldige tijd samen, een briljante avond", vertelt Kureishi. ,,Maar de volgende dag stond Roger Moore om half zes weer voor de deur. Hij nodigde zich zelf uit, nam een gin tonic en vertelde precies dezelfde verhalen, maar dan een stuk minder vermakelijk dan de eerste keer. Moore was misschien wel de vreemdste persoon in de omgeving van Bowie."



Verstoppen

Dat was eigenlijk het begin van het einde van de vriendschap tussen de twee supersterren. Twee weken lang kwam Moore langs bij Bowie. ,,Die besloot zich vervolgens te gaan verstoppen onder keukentafel om net te doen alsof hij er niet was." Het werkte Moore kwam niet meer.



In 1985 kreeg Bowie nog een rol in de James Bond-film A View To A Kill aangeboden, hij weigerde. Het is niet duidelijk of zijn ervaring met Moore iets te maken had met zijn afzegging.