Dave Roelvink weer gelukkig in de liefde

Roelvink hield vanochtend even geheim om wie het ging, maar koos er later toch voor om de naam van zijn nieuwe vriendin bekend te maken. Bij de romantische foto, waar de dj een hartje als bijschrift bij plaatst, liet hij weten dat het om ene Jazzlyn gaat.



De twee kennen elkaar van vroeger en hebben al eerder een relatie gehad. In 2015 liep dat echter stuk, vertelt Roelvink aan RTL Boulevard. Maar oude liefde roest niet, zo blijkt. ,,Ik had dit niet verwacht en zij ook niet. Een gezamenlijke vriendin van ons heeft het aangewakkerd. Zij zei dat ze ons zo goed bij elkaar vond passen en vroeg of we niet nog eens samen een hapje wilden eten”, aldus de Roelvink-telg.



De date beviel zo goed, dat de twee een sprong in het diepe waagden. ,,Het was weer heel gezellig en we merkten dat we toch wel veel raakvlakken hebben en goed met elkaar overweg kunnen. En toen bedachten we; waarom proberen we het niet nog een keer?”