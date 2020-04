Dave Roelvink in ziekenhuis behandeld voor hangend gezicht

Vermoedelijk dacht de zoon van Dries Roelvink dat het wel over zou gaan, maar gisteravond had hij nog steeds last. Daarom is hij naar het ziekenhuis gegaan. ,,De hele boel begint te hangen’’, meldde hij. Daarna ging het al snel beter.



,,Mijn gezicht is inmiddels weer rechtgetrokken, ik kreeg een beetje van die trekken in mijn zenuwen’’, aldus Dave gisteravond laat op Instagram. Hij voelt zich weer ‘oké’, benadrukte hij. Kort daarna liet hij in een filmpje zien dat spieren in zijn hals en gezicht soms nog steeds samentrekken. Een CT-scan volgde. ,,De scan was goed, er zit niets raars in mijn hoofd. Ik heb zenuwtrekken, of trekken in mijn spieren. Ze weten niet precies wat het is, dus volgende week heb ik een nieuwe afspraak.’’



De Amsterdamse artiest, die zich vandaag rustig houdt thuis ‘omdat er verder toch niets te doen is’, dankt zijn fans voor de lieve berichtjes die hij kreeg.