Dave Roelvink in cel na politieachtervolging

Nadat Dave op aanwijzing van de politie naar de vluchtstrook werd gestuurd, stapte hij uit, maar ging hij er vervolgens weer vandoor. Na een achtervolging werd Dave klemgereden op het Surinameplein. In een video die is verspreid door AT5 is te zien hoe de artiest tegen de grond wordt gewerkt. ,,Ik heb het je net uitgelegd'', gilt Dave tegen de agenten.

Dave zou vannacht een optreden geven in een club in Apeldoorn. In een instagramstory, die inmiddels is verwijderd, gaf hij aan door 'autopech' niet te kunnen optreden. ,,Iedereen die voor mij gekomen is 1000x excuses'', schreef hij.