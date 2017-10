Datingshow Op Goed Geluk keert terug op televisie

'Vakantieman' Frits Bom (73) overleden

19 oktober Televisiepresentator Frits Bom is op 73-jarige leeftijd overleden. De geboren Rotterdammer stierf na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn echtgenote Annemiek en zijn zonen Marco en Ingo in Spanje, waar hij woonde. Bom was onder meer bekend van de programma's De Ombudsman en De Vakantieman.