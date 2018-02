'Dat negatieve stemmetje is heel moeilijk om mee om te gaan'

Bouwman voelde zich bijna verplicht om het te delen. ,,Hier rust een taboe op. Als ik naar de reacties kijk. Duizenden. Tweeduizend via de Qmusic app, op mijn telefoon via whatsapp, maar vooral ook via sociale media. Om me te bedanken of een hart onder de riem te steken, maar ook mensen die zeggen: ik kamp hier óók mee. En ‘fijn om te horen, nu voel ik me niet meer zo alleen’.”



En dáár draait het om, benadrukt de dj. ,,Het gaat niet om mij, maar om de mensen die zich dan niet zo alleen meer voelen. En dat dit onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt, want ik denk dat dit iets is wat bij ons hoort. Dat meer mensen deze gevoelens hebben. Af en toe niet lekker in hun vel zitten. Maar dat het ook oké is om je hier niet voor te schamen. Durf je directe omgeving te benaderen, ook al is het lastig. Praat erover. Er zijn overal vertrouwenspersonen. Op je school, op je werk. Het is de eerste stap: erkennen dat je een probleem hebt.”



Na lang piekeren nam Bouwman recent pas die stap. Hij stelde zijn directe omgeving op de hoogte en klopte bij de huisarts aan. ,,Het liep de spuigaten uit, ik voelde mezelf niet meer. Ik wilde professionele hulp maar wat bleek: er zijn lange wachtlijsten. Daar ben ik enorm van geschrokken. Het duurt even voordat je aan de beurt komt. Ook ik. Dat was ook een reden om het bespreekbaar te maken. Er zijn dus zoveel mensen die hulp nodig hebben en hoe gek in Nederland: die hulp is er gewoon niet. Ook ik zit dus nog niet in een traject, maar heb die stap wel gezet”, aldus de dj die sinds 2015 bij QMusic werkt en daar dagelijks van 16.00 uur tot 19.00 uur zijn eigen show heeft. Bouwman baarde twee jaar terug opzien met zijn deelname aan The voice of Holland. ,,Dat heeft hier niets mee te maken, hoor”, benadrukt de dj, die doorgaat met radio, bijna dagelijks muziek maakt, schrijft en deze week zelfs covers heeft gemaakt. Dat deed hij samen met Janieck Devy en gitarist Alon Dree: vier jaren 90-nummers in een nieuw jasje voor de Q-top 500 van de jaren 90 die volgende week te horen is. ,,Dat is het gekke: je kunt zoveel mooie dingen doen. Met zoveel mensen omgaan die van je houden. Dan nóg kun je je heel eenzaam voelen. Daarom is het fijn om het te delen.”