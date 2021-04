Dat ene OMT-lid met een afwijkende mening pikt vanavond weer zijn 5 minutes of fame

Dat lachje. Het was huiveringwekkend . The Excorcist was er niks bij. ‘s Nachts echode het nog in mijn hoofd. Het was afkomstig van een moeder die ervan overtuigd was dat de overheid de bevolking tijdens de eerste lockdown via 5G had opgedragen om toiletpapier te gaan hamsteren. Het zoveelste stapje op weg naar een digitale dictatuur. Jazeker. Daar was er weer één, een complotgekkie. Die hoeven zich allang niet meer te behelpen in de krochten van het internet. Ze krijgen steeds vaker een podium op tv. Zoals ook maandag weer bij Filemon Wesselink in zijn nieuwe programma Filemon en De Complotten . Corona bestaat niet, alles is de schuld van 5G, waarmee de overheid ons gewone mensen wil onderdrukken en journalisten werken daar vrolijk aan mee. Dat soort types.

Maar het programma riep ook een andere vraag bij me op. Moet elke gek nou echt een podium? Het is een hopeloos ouderwetse vraag wellicht in een tijdsgewricht waarin functies en meningen door elkaar lopen, zeker op tv, al helemaal aan talkshowtafels. De opvatting van operazangeres Francis van Broekhuizen over het vaccinatiebeleid van Hugo de Jonge was maandag bij Beau zo ongeveer even belangrijk als die van een Rotterdamse huisarts die met een koelbox onder zijn arm AstraZeneca’s probeert te slijten.



Bij Op1 zat een huisarts uit Breda, met een dubieus dopingverleden, die de prikstop van Hugo de Jonge openlijk in de wind slaat. Hij presenteerde zichzelf als een moderne Soldaat van Oranje in ‘de oorlog’ die momenteel woedt in Nederland. Het was dat schrijver Adriaan van Dis er ook zat, die de grote woorden een beetje kon nuanceren.



Besluit het kabinet vanmiddag iets? Reken maar dat het ene OMT-lid met een afwijkende mening vanavond zijn 5 minutes of fame pikt in een programma. En anders is er zo een andere arts of BN’er gevonden die best kanttekeningen wil plaatsen. Waarna er de volgende dag weer iemand anders aanschuift om het tegenovergestelde te beweren. Als kijker mag je zelf uitzoeken wie er gelijk heeft.



Durf dan nog maar eens hardop de vraag uit te spreken of je complotdenkers wel een podium moet geven. Want waarom zou je uitgerekend hen dat onthouden? Kunnen ze in elk geval niet zeggen dat ze niet gehoord worden. En wie weet ontstaat er zoiets moois als wederzijds begrip.