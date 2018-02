Dans opent deuren voor Jan Kooijman en Ish Ait Hamou

In verre landen als Colombia, Thailand en Peru leerde het tv-duo dansen van de plaatselijke bevolking en lieten ze zich onderdompelen in de cultuur. Daarmee is Dance around the world een mix tussen een reis- en een dansprogramma. Jan Kooijman: ,,Ik zou het eerder een cultureel reisprogramma noemen. Dans is daarin een belangrijk element. Het gaat over verbinding, het ontdekken van andere culturen en plekken op de wereld waar je eigenlijk niet zo snel zou komen. Het gaat er in elke aflevering om of het ons gaat lukken om de culturen zo te leren kennen dat we in staat zijn de dans van het land aan te leren."



Ish en Jan leerden elkaar kennen in de jury van So You Think You Can Dance. ,,We ontwikkelden gelijk een vriendschap. Er was een match. Het praten over dans, hoe wij dans zien, heeft ons gebracht naar het uitwerken van dit programma", zegt Jan. Ish: ,,Het is dans die ons toegang geeft tot de mensen en de cultuur. Op dat moment hebben we iets gemeen en dat is het dansen. En dat is ook de reden dat we heel dichtbij komen en dat zij hun deuren openen voor ons."