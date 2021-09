Danny Vera over zelfgekozen dood vader: ‘Het doet pijn, maar ik heb er begrip voor’

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om iemand? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl

In een bijzonder openhartig gesprek in de kappersstoel bij Özcan Akyol blikte Danny Vera terug op de dood van zijn vader. De man, die zelf ook muzikant was, woonde in huis bij de Rollercoaster-zanger. Een mooie tijd, tot de laatste jaren waarin hij zwaarmoedig werd, vertelt Danny. Uiteindelijk kiest zijn vader er zelf voor om uit het leven te stappen. ,,Ik vind het moeilijk om dat in dit programma te zeggen, maar ik ben juist heel trots en blij dat hij het gedaan heeft", zegt Danny daarover.



Hij legt uit: ,,Je wordt niet gevraagd om hier te komen op deze planeet. Moet je je voorstellen dat je nog langer op het feestje moet blijven, terwijl iedereen helemaal katjelam is en jij geen zin meer hebt. Dan mag jij toch ook gewoon je jas pakken en naar huis gaan?”