Danny Vera brengt single met André van Duin

Siem bedacht molboekje om de Mol te voorspel­len: ‘In 2013, ‘14, ‘15 en ‘16 had ik ‘m al na twee afleverin­gen’

16 februari Is Rocky de Mol? Bedriegt Renée de boel? Of is Splinter de verrassing? Siem van Eek (21) is één van de meest toonaangevende mollenjagers van Wie is de Mol? op YouTube.